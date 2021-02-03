В Бельгии решили не вакцинировать пожилых людей препаратом AstraZeneca

Правительство Бельгии решило не вакцинировать людей, которым больше 55 лет, препаратом против коронавируса AstraZeneca. Власть обосновывает такое решение отсутствием информации о влиянии вакцины на пожилых людей.

Об этом сообщает Le Soir.

Как сообщается, в рамках контракта AstraZeneca с ЕС Бельгия должна получить 7 февраля первую партию вакцины в 80 тысяч доз. Этот препарат будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал страны.

Согласно национальной стратегии вакцинации в настоящее время в Бельгии прививают пациентов домов престарелых и их персонал, то есть в основном людей из возрастной группы старше 65 лет, для чего используется вакцина Pfizer.

Напомним, Италия также не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

После этого подобное решение относительно вакцины AstraZeneca приняли в Польше и Швеции и Франции.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз согласовал применение и поставки вакцины AstraZeneca 29 января. Вакцина получила одобрение EMA и Еврокомиссии.