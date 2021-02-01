Польша не будет прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

Фото: вакцина (freepik)

В Польше не будут прививать пожилых людей вакциной от коронавируса производства британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Для них, как и раньше будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает RMF 24.

Как сообщается, вакцина AstraZeneca была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам для людей в возрасте от 18 лет, несмотря на то, что была протестирована на небольшой группе людей преклонного возраста. Ее будут вводить, например, учителям или военнослужащим соответствующего возраста.

Медицинский совет при премьер-министре еще обсуждает возрастной порог для этого препарата - это может быть 55 или 60 лет.

Отмечается, что AstraZeneca начнет поставки в Польшу 9 февраля. До конца первого квартала этого года планируется получение 1,5 миллиона доз вакцины.

Напомним, итальянский регулятор не рекомендует делать прививки вакциной от COVID компании AstraZeneca людям старше 55 лет. Для этой возрастной группы недостаточно данных клинических испытаний.

Также РБК-Украина писало, что вакцина AstraZeneca войдет во вторую партию поставок в Украину по механизму COVAX. Ожидается, что Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз.