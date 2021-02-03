ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Бельгії вирішили не вакцинувати літніх людей препаратом AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

Уряд Бельгії вирішив не вакцинувати людей, яким більше ніж 55 років, препаратом проти коронавірусу AstraZeneca. Влада обґрунтовує таке рішення браком інформації про вплив вакцини на літніх людей.

Популярні новини

Про це повідомляє Le Soir.

Як повідомляється, в рамках контракту AstraZeneca з ЄС Бельгія повинна отримати 7 лютого першу партію вакцини у 80 тисяч доз. Цей препарат буде застосовуватися в рамках переходу до другого етапу вакцинації, цільовою групою якої стане медперсонал країни.

Згідно з національною стратегією вакцинації наразі в Бельгії вакцинують пацієнтів будинків для людей похилого віку та їхній персонал, тобто в основному людей з вікової групи старше 65 років, для чого використовується вакцина Pfizer.

Нагадаємо, Італія також не рекомендувала щеплювати вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

Після цього подібне рішення щодо вакцини AstraZeneca ухвалили у Польщі та Швеції та Франції.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз погодив застосування та постачання вакцини AstraZeneca 29 січня. Вакцина отримала схвалення EMA та Єврокомісії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Бельгия