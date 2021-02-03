У Бельгії вирішили не вакцинувати літніх людей препаратом AstraZeneca

Уряд Бельгії вирішив не вакцинувати людей, яким більше ніж 55 років, препаратом проти коронавірусу AstraZeneca. Влада обґрунтовує таке рішення браком інформації про вплив вакцини на літніх людей.

Про це повідомляє Le Soir.

Як повідомляється, в рамках контракту AstraZeneca з ЄС Бельгія повинна отримати 7 лютого першу партію вакцини у 80 тисяч доз. Цей препарат буде застосовуватися в рамках переходу до другого етапу вакцинації, цільовою групою якої стане медперсонал країни.

Згідно з національною стратегією вакцинації наразі в Бельгії вакцинують пацієнтів будинків для людей похилого віку та їхній персонал, тобто в основному людей з вікової групи старше 65 років, для чого використовується вакцина Pfizer.

Нагадаємо, Італія також не рекомендувала щеплювати вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

Після цього подібне рішення щодо вакцини AstraZeneca ухвалили у Польщі та Швеції та Франції.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз погодив застосування та постачання вакцини AstraZeneca 29 січня. Вакцина отримала схвалення EMA та Єврокомісії.