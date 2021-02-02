Франция также решила не вакцинировать пожилых препаратом AstraZeneca

Фото: вакцина AstraZeneca (flickr by Marco Verch)

Медицинский регулятор Франции разрешил применение в стране вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca. Однако препарат не рекомендуют вводить пожилым людям.

Об этом сообщило французское агентство The Local.

Французские власти, вслед за другими европейскими странами, разрешили применять вакцину AstraZeneca для иммунизации людей в возрасте от 18 до 65 лет.

На такой шаг пошли из-за недостаточности данных об эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Напомним, 29 января Евросоюз разрешил применение и поставки вакцины AstraZeneca. Вакцина получила одобрение EMA и Еврокомиссии.

Как писало РБК-Украина, Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет. Италия сослалась на недостаточность данных клинических испытаний на данной возрастной группе.

Добавим, после этого подобное решение относительно вакцины AstraZeneca приняли в Польше и Швеции.