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Швеция тоже не рекомендует вакцину от AstraZeneca для пожилых людей

Стокгольм, Вторник 02 февраля 2021 16:41
Швеция тоже не рекомендует вакцину от AstraZeneca для пожилых людей
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей. При этом ее могут задействовать на первом этапе вакцинации.

Об этом заявил представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Серен Андерссон, передает Sveriges Radio.

По его словам, вакцина AstraZeneca в Швеции будет использоваться для вакцинации возрастной группы 18 - 65 лет. Людей, которые старше 65 лет, будут прививать другими препаратами.

"Возраст имеет наивысший приоритет, и это также будет относиться к AstraZeneca, но вполне возможно, что медицинские работники смогут использовать эту вакцину на первом этапе", - добавил Андерссон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше не будут прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca. На данный момент обсуждается верхний порог возраста - 55 или 60 лет.

До этого итальянский регулятор не рекомендовал делать прививки вакциной от AstraZeneca людям старше 55 лет. Для этой возрастной группы недостаточно данных клинических испытаний, поэтому для нее в приоритете - препараты от Pfizer / BioNTech и Moderna.

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