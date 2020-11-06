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В Бельгии перехватили партию кокаина стоимостью почти 1 млрд евро

Пятница 06 ноября 2020 16:03
В Бельгии перехватили партию кокаина стоимостью почти 1 млрд евро
Фото: порт (instagram.federalepolitie)
Автор: Андрей Козловский

В Бельгии в порту Антверпена полиция изъяла 11,5 тонны кокаина. Это самое большое количество наркотиков, которую когда-либо в мире находили правоохранители.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Как сообщается, такая партия кокаина была доставлена через океан из Гайаны и задержана после прибытия в порт Антверпена. В полиции отмечают, что ее стоимость на черном рынке превышает 900 млн евро.

Наркотики принадлежали организованной преступной группировке, которую возглавлял 77-летний ветеран полиции, бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками. Он давал преступникам подробные инструкции, как обходить полицейские барьеры во время доставки наркотиков в Европу.

В рамках операции были задержаны 20 человек, среди них трое сотрудников полиции, сотрудник порта и юрист.

Напомним, в Венесуэле сбили самолет с американским регистрационным номером, который перевозил наркотики из Колумбии.

Ранее в Сальвадоре правоохранители конфисковали свыше 550 кг кокаина. Стоимость обнаруженного наркотика оценивается в 13,8 млн долларов.

Кроме того, Британские правоохранители обнаружили 14 килограммов кокаина стоимостью свыше 1 миллиона фунтов в грузе медицинских масок.

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