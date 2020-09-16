В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Фото: Военные Венесуэлы сбили самолет (Twitter/NestorLReverol)

В Венесуэле сбит самолет с американским регистрационным номером, который перевозил наркотики из Колумбии. Судно незаконно вторглось в воздушное пространство в штате Сулия.

Об этом заявил в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

По его словам, служащие Вооруженных сил Венесуэлы, обнаружив на радарах Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом.

Los funcionarios de la #Fanb tras detectar la unidad aérea ilegal con los radares del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (#Codai), activaron todos los protocolos establecidos en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo pic.twitter.com/LSB8xraFCx — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

В начале июля в Венесуэле военные сбили американский самолет, нелегально вошедший в воздушное пространство страны.

По словам военных, он использовался для перевозки наркотиков. По данным сервиса Flightradar, речь идет о частном самолете марки Hawker 800.

В декабре прошлого года в Венесуэле вблизи аэропорта Каракаса произошла авария самолета Beechcraft 100 King Air, на борту которого находились 9 человек.

Ранее в Сальвадоре правоохранители конфисковали более 550 кг кокаина. Стоимость обнаруженного наркотика оценивается в 13,8 млн долларов.