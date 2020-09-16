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В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками

Сулия, Среда 16 сентября 2020 07:40
В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками
Фото: Военные Венесуэлы сбили самолет (Twitter/NestorLReverol)
Автор: Артур Родивилов

В Венесуэле сбит самолет с американским регистрационным номером, который перевозил наркотики из Колумбии. Судно незаконно вторглось в воздушное пространство в штате Сулия.

Об этом заявил в Twitter министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

По его словам, служащие Вооруженных сил Венесуэлы, обнаружив на радарах Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом.

В начале июля в Венесуэле военные сбили американский самолет, нелегально вошедший в воздушное пространство страны.

По словам военных, он использовался для перевозки наркотиков. По данным сервиса Flightradar, речь идет о частном самолете марки Hawker 800.

В декабре прошлого года в Венесуэле вблизи аэропорта Каракаса произошла авария самолета Beechcraft 100 King Air, на борту которого находились 9 человек.

Ранее в Сальвадоре правоохранители конфисковали более 550 кг кокаина. Стоимость обнаруженного наркотика оценивается в 13,8 млн долларов.

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