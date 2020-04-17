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В Британии задержали поляка, который в грузе медицинских масок вез 14 кг кокаина

Новости » В мире     17.04.2020 - 02:58
В Британии задержали поляка, который в грузе медицинских масок вез 14 кг кокаина
Иллюстративное фото (Sky News)

В коробках с масками были спрятаны 15 упаковок наркотиков

Британские правоохранители обнаружили 14 килограммов кокаина стоимостью более 1 миллиона фунтов в грузе медицинских масок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что 15 упаковок наркотиков было спрятано в коробках с масками.

Фургон на польских регистрационных номерах пытался въехать в Британию через тоннель под Ла-Маншем во вторник. Водитель, 34-летний поляк, был арестован.

В региональном бюро британского Национального Агентства по борьбе с преступностью (NCA) в Дувре подчеркнули, что такая находка является "очередным доказательством того, как преступные сети пытаются использовать вспышку коронавируса в своих целях, скрывая груз наркотиков в том, что кажется всем необходимым защитным оборудованием".

Напомним, правительство Британии приняло решение о продолжение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В начале апреля министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Соединенном Королевстве могут усилить карантин, запретив физические упражнения на свежем воздухе.

РБК-Украина писало, что количество смертей от COVID-19 в Великобритании может быть на 15% больше через включение статистики новых данных о летальных случаях в домах для пожилых людей.

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