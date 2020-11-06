У Бельгії перехопили партію кокаїну вартістю майже 1 млрд євро

Фото: порт (instagram.federalepolitie)

У Бельгії в порту Антверпена поліція вилучила 11,5 тонни кокаїну. Це найбільша кількість наркотиків, яку коли-небудь у світі знаходили правоохоронці.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Як повідомляється, така партія кокаїну була доправлена через океан із Гаяни та затримана після прибуття в порт Антверпена. У поліції зазначають, що її вартість на чорному ринку перевищує 900 млн євро.

Наркотики належали організованому злочинному угрупованню, яке очолював 77-річний ветеран поліції, колишній начальник відділку боротьби з наркотиками. Він давав злочинцям детальні інструкції, як оминати поліцейські бар’єри під час доставки наркотиків до Європи.

В рамках операції були затримані 20 осіб, серед них троє співробітників поліції, співробітник порту та юрист.

Нагадаємо, у Венесуелі збили літак з американським реєстраційним номером, який перевозив наркотики з Колумбії.

Раніше у Сальвадорі правоохоронці конфіскували понад 550 кг кокаїну. Вартість виявленого наркотику оцінюється в 13,8 млн доларів.

Крім того, Британські правоохоронці виявили 14 кілограмів кокаїну вартістю в понад 1 мільйон фунтів у вантажі медичних масок.