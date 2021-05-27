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"Бєлавіа" скасовує рейси в російський Калінінград і ще в 11 напрямках в Європі

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Четвер 27 травня 2021 11:11
"Бєлавіа" скасовує рейси в російський Калінінград і ще в 11 напрямках в Європі Фото: "Бєлавіа" скасувала рейси за 12 напрямками (wikimedia.by/Anna Zvereva)
Автор: РБК-Україна

Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасовує польоти за напрямками в 8 країнах. Обмеження діятимуть з 27 травня по 30 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Відзначається, що рішення прийнято у зв'язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку ряду країн.

Так, польоти скасували за наступними напрямками:

  • Варшава;
  • Мілан;
  • Амстердам;
  • Рим;
  • Франкфурт;
  • Берлін;
  • Мюнхен;
  • Ганновер;
  • Відень;
  • Брюссель;
  • Барселона;
  • Калінінград.

Пасажирам дозволили повернути повну вартість квитка без штрафів протягом року з моменту придбання для "невикористаних і частково використаних авіаквитків".

Нагадаємо, в середу, 26 травня, літак білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював рейс Мінськ-Барселона, не зміг потрапити в повітряний простір Польщі. Зробивши шість кіл поблизу польського кордону літак повернувся до Мінська.

Як відомо, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.

У неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня почали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.

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