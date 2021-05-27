"Бєлавіа" скасовує рейси в російський Калінінград і ще в 11 напрямках в Європі
Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасовує польоти за напрямками в 8 країнах. Обмеження діятимуть з 27 травня по 30 жовтня 2021 року.
Відзначається, що рішення прийнято у зв'язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку ряду країн.
Так, польоти скасували за наступними напрямками:
- Варшава;
- Мілан;
- Амстердам;
- Рим;
- Франкфурт;
- Берлін;
- Мюнхен;
- Ганновер;
- Відень;
- Брюссель;
- Барселона;
- Калінінград.
Пасажирам дозволили повернути повну вартість квитка без штрафів протягом року з моменту придбання для "невикористаних і частково використаних авіаквитків".
Нагадаємо, в середу, 26 травня, літак білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював рейс Мінськ-Барселона, не зміг потрапити в повітряний простір Польщі. Зробивши шість кіл поблизу польського кордону літак повернувся до Мінська.
Як відомо, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.
У неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.
Європейські авіакомпанії 25 травня почали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.