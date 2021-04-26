ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси заявили о якобы связи советника Байдена с попыткой госпереворота

Новина українською → Минск, Понедельник 26 апреля 2021 06:43
В Беларуси заявили о якобы связи советника Байдена с попыткой госпереворота Фото: Советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер (Wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой "государственного переворота" в Беларуси. Кроме того, Вашингтон якобы готовил покушение на непризнанного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявили в эфире государственного телеканала ОНТ.

Согласно сообщению, "это все действительно серьезно", и без участия "Соединенных Штатов не обошлось".

"Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - говорится в сюжете ОНТ.

Кроме того, телеканал пообещал, что раскроет больше подробностей в эфире на следующей неделе.

ОНТ также продемонстрировал кадры с "признанием вины участниками заговора" против Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, было несколько сценариев.

Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса
В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей