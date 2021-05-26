В Беларуси заявили о большом числе обращений иностранцев из-за отмены авиарейсов

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о значительном количество обращений иностранных граждан, которые касаются их возвращения к месту постоянного жительства. Они сталкиваются со сложностями вернуться домой из-за отмены авиарейсов.
Об этом сообщает сайт ведомства.
"В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Белорусские пограничники заявили, что вопросы возвращения иностранцев домой находятся "вне компетенции органов пограничной службы". В связи с этим иностранцам рекомендуют для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.
Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций. Причина такой рекомендации - сомнения в уважении Минска к международным правилам гражданской авиации после принудительной посадки самолета в Минске и задержания белорусского оппозиционера.
В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.
Рейс белорусской "Белавиа" Минск - Барселона 26 мая уже не пустили в воздушное пространство Польши.