В Беларуси заявили о большом числе обращений иностранцев из-за отмены авиарейсов

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о значительном количество обращений иностранных граждан, которые касаются их возвращения к месту постоянного жительства. Они сталкиваются со сложностями вернуться домой из-за отмены авиарейсов .

"В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Белорусские пограничники заявили, что вопросы возвращения иностранцев домой находятся "вне компетенции органов пограничной службы". В связи с этим иностранцам рекомендуют для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.