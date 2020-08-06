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В Беларуси задержали главу избирательного штаба Тихановской

Минск, Четверг 06 августа 2020 12:45
В Беларуси задержали главу избирательного штаба Тихановской
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Украина

Марию Мороз задержали возле посольства Литвы

Накануне выборов президента Беларуси в столице этой страны задержали Марию Мороз - начальницу штаба кандидата Светланы Тихановской. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передает afn.by.

По ее словам, Мороз задержали люди, который представились сотрудниками Министерства внутренних дел Беларуси. Задержание произошло на выходе из посольства Литвы, где она подавала документы на визу.

"Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно", - добавила Красулина.

Напомним, ранее Следственный комитет Беларуси заявил, что задержание оппозиционеров Николая Статкевича и Сергея Тихановского связано с боевиками ЧВК "Вагнера"; в частности, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

На сегодня Светлана Тихановская - жена оппозиционера и блогера Сергея Тихановского - является фактически единственным кандидатом на выборах президента Беларуси от оппозиции.

Недавно она заявила об угрозах, которые поступали ей с украинского номера.

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