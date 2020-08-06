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У Білорусі затримали главу виборчого штабу Тіхановської

Мінськ, Четвер 06 серпня 2020 12:45
У Білорусі затримали главу виборчого штабу Тіхановської
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Україна

Марію Мороз затримали біля посольства Литви

Напередодні виборів президента Білорусі в столиці цієї країни затримали Марію Мороз - начальника штабу кандидата Світлани Тіхановської. На даний час її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомила прес-секретар Тіхановської Анна Красуліна, передає afn.by.

За її словами, Мороз затримали люди, що представилися співробітниками Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Затримання відбулося на виході з посольства Литви, де вона подавала документи на візу.

"Її телефон недоступний, місцезнаходження невідомо", - додала Красуліна.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет Білорусі заявив, що затримання опозиціонерів Миколи Статкевича і Сергія Тіхановського пов'язано з бойовиками ПВК "Вагнера"; зокрема, їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

На сьогодні Світлана Тіхановська - дружина опозиціонера і блогера Сергія Тіхановського - є фактично єдиним кандидатом на виборах президента Білорусі від опозиції.

Нещодавно вона заявила про погрози, які надходили їй з українського номера.

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