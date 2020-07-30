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Задержание оппозиционеров связано с боевиками ЧВК "Вагнер", - Следком Беларуси

Четверг 30 июля 2020 14:47
Задержание оппозиционеров связано с боевиками ЧВК "Вагнер", - Следком Беларуси
Фото: задержание (sputnik.by)
Автор: РБК-Украина

Против них открыли дело по факту подготовки к массовым беспорядкам

Беларусские оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский фигурируют в том же деле, что и задержанные боевики ЧВК "Вагнер". Против них возбудили уголовное дело по факту подготовки к массовым беспорядкам.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

"В отношении Н.Статкевича, С.Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК "Вагнера", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в белорусском ведомстве проинформировали, что продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, "направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны".

Напомним, 27 мая в Беларуси во время митинга задержали политического оппонента действующего президента Сергея Тихановского.

На этой неделе суд продлил арест Тихановского еще на 15 суток.

Кроме того, вчера под Минском задержали несколько десятков боевиков ЧВК "Вагнера". Беларусские правоохранители заявили, что боевики, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуация перед выборами президента.

СБУ инициирует экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.

Добавим, что против задержанных в Беларуси боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" было открыто уголовное дело.

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