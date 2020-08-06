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Запад, Украина или РФ: Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси

Минск, Четверг 06 августа 2020 12:22
Запад, Украина или РФ: Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что не знает, на что способны "провокаторы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выборов президента заявил о том, что против его страны идет гибридная война. При этом власти не знают, кто конкретно заинтересован в ней.

Об этом он заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

По его словам, накануне выборов якобы многих провокаторов удалось выявить "только благодаря бдительности граждан".

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее государственный секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил, что с 1994 года в стране пытались организовать как минимум шесть "цветных революций", а для расшатывания ситуации использовались негосударственные СМИ и социальные сети.

До этого Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков; на прошлой неделе были задержаны более 30 боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

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Новости Украины Александр ЛукашенкоУкраинаБеларусьгибридная война
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