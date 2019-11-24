В Беларуси задержали главного редактора онлайн-медиа

Фото: Владимир Чуденцов (из открытых источников)

В МВД информацию о задержании журналиста пока не комментируют

В поезде Брест - Варшава на границе задержали главного редактора белорусского издания by24.org Владимира Чуденцова по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еврорадио.

В комментарии TUT. BY мать задержанного рассказала, что мужчину задержали на трое суток. Пока уголовное дело не возбуждали. Она считает, что наркотики подбросили.

В МВД информацию о задержании журналиста пока не комментируют.

Напомним, в прошлом году в Беларуси задерживали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Левшину Ирину в деле о незаконном доступ к платной информации государственного агентства "БелТА". Позже ее отпустили.

В тот день задержали как минимум 8 журналистов портала Tut.by и "БелаПАН". В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что не следует искать притеснений свободы слова в этих задержаниях, потому что они, как подчеркнули в ведомстве, связанные с несанкционированным доступом к платной информации государственного агентства "БелТА".

Тогда Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси освободить задержанных журналистов.