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У Білорусі затримали головного редактора онлайн-медіа

Новини » Надзвичайні події     24.11.2019 - 10:59
У Білорусі затримали головного редактора онлайн-медіа
Фото: Володимир Чуденцов (з відкритих джерел)

У МВС інформацію про затримання журналіста поки не коментують

У поїзді Брест - Варшава на кордоні затримали головного редактора білоруського видання by24.org Володимира Чуденцова за підозрою в зберіганні наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Єврорадіо.

У коментарі TUT. BY мати затриманого розповіла, що чоловіка затримали на три доби. Поки кримінальну справу не порушували. Вона вважає, що наркотики підкинули.

У МВС інформацію про затримання журналіста поки не коментують.

Нагадаємо, минулого року в Білорусі затримували головного редактора інформаційної компанії "БелаПАН" Ірину Левшину у справі про незаконний доступ до платної інформації державного агентства "БелТА". Пізніше її відпустили.

У той день затримали щонайменше 8 журналістів порталу Tut.by і "БелаПАН". У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що не слід шукати утисків свободи слова у цих затриманнях, бо вони, як наголосили у відомстві, пов'язані з несанкціонованим доступом до платної інформації державного агентства "БелТА".

Тоді Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі звільнити затриманих журналістів.

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