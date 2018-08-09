В Беларуси задержали главного редактора информационного агенства

Задержали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Ирину Левшину

Сегодня, 9 августа, в Беларуси задержали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Ирину Левшину в деле о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА". Об этом сообщает "БелаПАН".

В Следственном комитете (СК) отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства "БелТА". С ней проводят следственные действия.

Как сообщает издание, связь с Левшиною исчезла утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Ее дочь обнаружила в квартире Левшиной следы обыска и раскрытый системный блок компьютера.

Напомним, что Следственный комитет Беларуси после массовых задержаний журналистов портала Realt.by состоявшиеся в среду, 8 августа, отпустил сотрудников СМИ после допроса.

Добавим, что 8 августа Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси освободить задержанных журналистов. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников СМИ в этой стране. По его словам, задержание журналистов "вызывает серьезное беспокойство по поводу уважения к независимым СМИ в Беларуси".

7 августа задержали как минимум 8 журналистов портала Tut.by и "БелаПАН". В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что не следует искать притеснений свободы слова в этих задержаниях, потому что они, как подчеркнули в ведомстве, связанные с несанкционированным доступом к платной информации государственного агентства "БелТА".