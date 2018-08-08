В ОБСЕ призвали Беларусь освободить задержанных журналистов

Ситуация с журналистами "вызывает серьезное беспокойство по поводу уважения к независимым СМИ в Беларуси"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси освободить задержанных журналистов. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, передает "Радио Свобода".

В частности, Дезир выразил обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников СМИ в этой стране. По его словам, задержание журналистов "вызывают серьезное беспокойство по поводу уважения к независимым СМИ в Беларуси".

"Чрезвычайно непропорциональные меры, предпринимаемые правоохранительными органами против двух независимых информационных агентств, вызывают серьезное беспокойство по поводу уважения к независимым СМИ в Беларуси... Я призываю власти немедленно освободить всех задержанных журналистов и, чтобы оба СМИ могли беспрепятственно продолжать свою работу", - отметил представитель ОБСЕ.

Напомним, как писало РБК-Украина, стало известно о пяти сотрудниках сайта Realt.by, которых доставили в Следственный комитет Беларуси. В частности известно, что утром 8 августа 2018 года в офисе Realt.by прошли обыски по "делу БелТА". Отметим, Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимости в Беларуси.

7 августа задержали не менее 8 журналистов портала Tut.by и "БелаПАН". В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что не следует искать ущемление свободы слова в этих задержаниях, потому что они, как отметили в ведомстве, связаны с несанкционированным доступом к платной информации государственного агентства "БелТА".