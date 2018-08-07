Задержанных в Беларуси журналистов арестовали на трое суток

Пока известно об аресте троих из семи задержанных

Задержанных журналистов в Беларуси арестовали на трое суток. Об этом сообщает Tut.by.

Сообщается, что 7 августа в офисе белорусского издания Tut.by идет обыск. На допрос вызваны несколько сотрудников компании. В частности, главный редактор Tut.by Марина Золотова, редактор отдела новостей Анна Калтыгина, дежурный редактор Галина Уласик, редактор раздела "Общество" Ульяна Бобоед, редактор ресурса Finance.Tut.by Дмитрий Бобрик, журналист ресурса 42.Tut.by Анна Ермаченок. Их телефоны заблокированы, отмечает издание.

Родственники сообщают также о пропаже экс-редактора Tut.by Евгении Березюк, которая с утра вторника не выходит на связь, СК не подтверждает ее задержание, хотя по некоторым данным ее личным делом интересовались в ходе обыска.

В следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси.

Также сообщается о задержании некоторых редакторов на трое суток. В частности, по данным Tut.by, уже задержаны на трое суток Марина Золотова, Галина Уласик, Анна Калтыгина.

Отметим, что о задержании также сообщил руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец в Facebook.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, утром 7 августа 2018 года Следственный комитет Беларуси задержал Марину Золотову - главного редактора интернет-портала Tut.by.

Добавим, что в Совете Европы отреагировали на задержание журналистов. В частности, призвали освободить задержанных в Беларуси журналистов.