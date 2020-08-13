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В Минске силовики задержали изготовителей "коктейля Молотова"

Минск, Четверг 13 августа 2020 00:07
В Минске силовики задержали изготовителей "коктейля Молотова"
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Задержаны двое молодых людей

В Минске сотрудники ОМОНа задержали изготовителей "коктейля Молотова". Двоих людей задержали, когда они наполняли бутылки зажигательной смесью.

Об этом сообщает прес-служба МВД Беларуси.

Отмечается, что при осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

"Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов", - утверждают в МВД Беларуси.

Решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.

Ранее правительство в Беларуси запретило продажу пиротехники на фоне протестов.

РБК-Украина писало, что с 10 по 11 августа в Беларуси правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

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