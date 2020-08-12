В Минске сотрудники ГАИ применили оружие во время задержания

Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

В МВД сообщили, что водитель совершил наезд на сотрудника ГАИ

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что в Минске, где проходят протесты, автомобиль совершил наезд на сотрудника ГАИ. Для задержания правоохранители применили табельное оружие.

Об этом в Telegram написала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Как отметили в МВД, инцидент произошел около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.

"45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", - написала Чемоданова.

В МВД добавили, что сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.

О том, пострадал ли задержанный, в МВД не сообщили.

Стоит отметить, что в МВД обнародовали видео инцидента, однако на нем нет момента наезда. Видно лишь, что милиционер хромает, держа в руках пистолет. После этого ему оказывают медпомощь.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минске сегодня вечером, 12 августа, возобновились столкновения между демонстрантами и силовиками, последние применяли оружие.

Также сообщалось, что вчера в Бресте силовики открывали огонь на поражение, один человек получил ранение.