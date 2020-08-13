В Білорусі затримали ще 700 людей в ході протестів

Фото: протесты в Беларуси (nn.by)

Всього в результаті мітингів з 9 по 13 серпня постраждали 103 правоохоронці

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що під час протестів вчора були затримані близько 700 осіб. Протести по країні втратили масовість, проте рівень агресії щодо правоохоронців залишається високим.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, вчора на різних інтернет-ресурсах розміщувалися заклики до блокування доріг. У Мінську мітингарі намагалися перекрити проїжджу частину проспекту Незалежності в районі ЦУМу, в мікрорайонах "Малинівка" і "Серебрянка", по вулиці Сурганова і інших. У зв'язку з цим громадський транспорт ходив з перебоями.

У відомстві зазначають, що всього в результаті мітингів з 9 по 13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано.

Нагадаємо, у МВС Білорусі заявили, що в Мінську співробітники ОМОНу затримали виробників "коктейлю Молотова".

Також у відомстві заявили, що у Мінську, де проходять протести, автомобіль скоїв наїзд на співробітника ДАІ.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що з 10 по 11 серпня в Білорусі правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.