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В Беларуси возобновились протесты

Новости » Общество     19.06.2020 - 20:37
В Беларуси возобновились протесты
Фото: протесты в Беларуси (kafanews com)

Участники акции сформировали "цепь солидарности" во многих городах страны

В столице Беларуси Минске и в других городах возобновились акции в поддержку активистов и политиков, которые были задержаны во время президентской избирательной кампании. Участники акции сформировали "цепь солидарности".

Об этом сообщают "Радио Свобода" и tut.by.

"Цепь солидарности" выстроили в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.

В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, а в Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов в президенты.

Кроме того, правоохранители задержали несколько журналистов.

Отметим, что сегодня в Белоруси - последний день сбора подписей за кандидатов для участия в президентских выборах, которые назначены на 9 августа.

Президентские выборы в Белоруси назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИК. Двое претендентов из гонки вышли. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.

Напомним, что 18 июня в Минске прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции.

Кроме того, Комитет госконтроля сообщил о задержании одного из претендентов на пост президента Виктора Бабарико по подозрению в финансовых махинациях.

Добавим, что президент Александр Лукашенко отверг возможность переворота в стране и заявил, что полностью контролирует ситуацию.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Беларусьпротест
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