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У Білорусі поновилися протести

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 20:37
У Білорусі поновилися протести
Фото: протести у Булорусі (kafanews com)

Учасники акції сформували "ланцюг солідарності" у багатьох містах країни

У столиці Білорусі Мінську і інших містах поновилися акції в підтримку активістів і політиків, які були затримані під час президентської виборчої кампанії. Учасники акції сформували "ланцюг солідарності".

Про це повідомляють "Радіо Свобода" і tut.by.

"Ланцюг солідарності" вишикували в Гомелі, Могильові, Бобруйську, Барановичах, Гродно, Вітебську.

У Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності, а в Гомелі затримали члена ініціативної групи по збору підписів за одного з кандидатів у президенти.

Крім того, правоохоронці затримали кілька журналістів.

Зазначимо, що сьогодні в Україні - останній день збору підписів за кандидатів для участі в президентських виборах, які призначені на 9 серпня.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. 21 травня розпочався збір підписів виборців для висунення кандидатів. Збір ведуть 13 ініціативних груп та 15 спочатку зареєстрованих ЦВК. Двоє претендентів з гонки вийшли. Реєстрація кандидатів у президенти відбудеться з 5 по 14 липня.

Нагадаємо, що 18 червня в Мінську пройшов спільний пікет представників опозиційної коаліції.

Крім того, Комітет держконтролю повідомив про затримання одного з претендентів на пост президента Віктора Бабарико за підозрою у фінансових махінаціях.

Додамо, що президент Олександр Лукашенко відкинув можливість перевороту в країні і заявив, що повністю контролює ситуацію.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Білорусьпротест
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