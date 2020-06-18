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В Беларуси задержали кандидата в президенты

Новости » Политика     18.06.2020 - 16:37
В Беларуси задержали кандидата в президенты
Фото: Виктор Бабарико (facebook.com.viktar.babaryka)

Поводом для задержания является неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов

Сегодня, 18 июня, Белорусский департамент финансовых расследований задержал одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарыка. Его задержали в рамках расследования уголовного дела по "Белгазпромбанку".

Об этом сообщает Радио Свобода

Как сообщается, Бабарико с сыном Эдуардом, который является главой предвыборного штаба отца, были доставлены в Белорусский департамент финансовых расследований для допроса. Поводом для задержания является неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов.

Также отмечается, что сегодня в доме Бабарико были проведены обыски, а накануне был арестован его избирательный фонд в 100 тысяч рублей.

Виктор Бабарико является потенциальным соперником действующего лидера Беларуси Александра Лукашенко на выборах президента, которые должны состояться 9 августа. Ранее задержанный кандидат был главою "Белгазпромбанка", который возглавлял на протяжении 20 лет, но с должности ушел ради того, чтобы сосредоточиться на предвыборной компании.

Дело о неуплате налогов в "Белгазпромбанку" было возбуждено уже после объявления Бабарыка о намерении участвовать в выборах.

Напомним, ранее Александр Лукашенко подверг критике потенциальных кандидатов на выборах и заявил, что не отдаст им страну.

Кроме того, Лукашенко отверг возможность переворота в стране и заявил, что полностью контролирует ситуацию.

Также Лукашенко назвал сторонников одного из кандидатов Сергея Тихановского, которые принимали участие в массовых акциях, "ветродуями", а также заявил, что "Майданов в Беларуси не будет".

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларуськандидатыЗадержание
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