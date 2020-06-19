В центре Минска прошли массовые протесты

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

На пикете проводился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны

В центре Минска, на проспекте Независимости, в четверг прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции. Акция длилась более 6 часов, а ее участники сформировали "цепь солидарности" .

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода и TUT.BY.

Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе с Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.

На пикете проводился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.

"Цепь солидарности" начала формироваться на проспекте Независимости - главной улице Минска- около 18:00 и к 22:00 растянулась вдоль проспекта Независимости примерно на несколько километров.

Проезжающие мимо учасников акции автомобили сигналили в знак поддержки протестующих.

На акции был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой.

Отмечается, что на 23:20, когда на проспект прибыли автозаки, люди начали постепенно расходиться. Полиция начала использовала громкоговорители, чтобы убедить людей разойтись, предупредив, что "в противном случае они будут преследоваться по закону".

Некоторые из участников акции остались стоять в цепи и после полуночи.

Фото: протесты в Минске (svaboda.org, tut.by)

Отметим, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИКом. Двое претендентов из гонки вышли. Регистрация кандидатов пройдёт с 5 по 14 июля.

Напомним, 18 июня Комитет госконтроля страны сообщил о задержании одного из претендентов на пост президента, бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико по подозрению в финансовых махинациях.

Ранее Александр Лукашенко подверг критике потенциальных кандидатов на выборах и заявил, что не отдаст им страну.

Кроме того, Лукашенко отверг возможность переворота в стране и заявил, что полностью контролирует ситуацию.

Также Лукашенко назвал сторонников одного из кандидатов Сергея Тихановского, которые принимали участие в массовых акциях, "ветродуями", а также заявил, что "Майданов в Беларуси не будет".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко