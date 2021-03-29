В Беларуси возбудили дело против Тихановской за подготовку теракта

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту якобы подготовки теракта. Дело возбудили против белорусского оппозиционера Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL.

Об этом сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает провластное белорусское издание "Белта" .

"Генпрокуратура на основании материалов, предоставленных Комитетом госбезопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 УК Беларуси", - заявил генпрокурор.

Швед добавил, что Тихановская и участники BYPOL якобы несколько дней назад пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах Беларуси.

"Задержанный гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - рассказал он.

В Генпрокуратуре утверждают, что фигуранты дела якобы планировали обвинить в этих терактах представителей органов власти Беларуси.

Светлана Тихановская - бывший кандидат в президенты Беларуси. Сейчас она находится за пределами страны, поскольку ее преследовал режим Александра Лукашенко. Муж Тихановской - Сергей - также планировал баллотироваться в президенты, но оказался за решеткой.

Инициатива BYPOL состоит из бывших белорусских силовиков, которые не согласны с действиями власти страны. В начале года BYPOL опубликовала скандальные аудиозаписи якобы разговора должностных лиц Министерства внутренних дел страны.