В Беларуси возбудили дело против Тихановской за подготовку теракта
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту якобы подготовки теракта. Дело возбудили против белорусского оппозиционера Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL.
Об этом сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает провластное белорусское издание "Белта".
"Генпрокуратура на основании материалов, предоставленных Комитетом госбезопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 УК Беларуси", - заявил генпрокурор.
Швед добавил, что Тихановская и участники BYPOL якобы несколько дней назад пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах Беларуси.
"Задержанный гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - рассказал он.
В Генпрокуратуре утверждают, что фигуранты дела якобы планировали обвинить в этих терактах представителей органов власти Беларуси.
Светлана Тихановская - бывший кандидат в президенты Беларуси. Сейчас она находится за пределами страны, поскольку ее преследовал режим Александра Лукашенко. Муж Тихановской - Сергей - также планировал баллотироваться в президенты, но оказался за решеткой.
Инициатива BYPOL состоит из бывших белорусских силовиков, которые не согласны с действиями власти страны. В начале года BYPOL опубликовала скандальные аудиозаписи якобы разговора должностных лиц Министерства внутренних дел страны.
Напомним, на аудиозаписях говорилось, что белорусский режим планировал создать лагеря для задержанных протестующих.
Добавим, недавно Тихановская запустила онлайн-голосование. На голосование вынесли вопрос, стоит ли оппозиции начинать диалог с режимом Лукашенко.