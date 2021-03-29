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У Білорусі порушили справу проти Тіхановської за підготовку теракту

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 29 березня 2021 17:15
У Білорусі порушили справу проти Тіхановської за підготовку теракту Фото: Світлана Тіхановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом нібито підготовки теракту. Справу порушили проти білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської та учасників ініціативи BYPOL.

Про це повідомив генпрокурор Білорусі Андрій Швед, передає провладне білоруське видання "Белта".

"Генпрокуратура на підставі матеріалів, наданих Комітетом держбезпеки та МВС, щодо Тіхановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушила кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою за статтею 289 КК Білорусі", - заявив генпрокурор.

Швед додав, що Тіхановська та учасники BYPOL нібито декілька днів тому намагалися влаштувати вибухи та підпали у Мінську та інших містах Білорусі.

"Затриманий громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту", - розповів він.

У Генпрокуратурі стверджують, що фігуранти справи нібито планували звинуватити у цих терактах представників органів влади Білорусі.

Світлана Тіхановська - колишній кандидат в президенти Білорусі. Наразі вона перебуває за межами країни, оскільки її переслідував режим Олександра Лукашенка. Чоловік Тіхановської - Сергій - також планував балотуватися в президенти, але опинився за ґратами.

Ініціатива BYPOL складається з колишніх білоруських силовиків, які не згодні з діями влади країни. На початку року BYPOL опублікувала скандальні аудіозаписи нібито розмови посадовців Міністерства внутрішніх справ країни.

Нагадаємо, на аудіозаписах йшлося, що білоруський режим планував створити табори для затриманих протестувальників.

Додамо, нещодавно Тіхановська запустила онлайн-голосування. На голосування винесли питання, чи варто опозиції починати діалог з режимом Лукашенка.

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