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В Беларуси кризис: Тихановская запускает голосование за переговоры с властями

Новина українською → Минск, Четверг 18 марта 2021 11:24
В Беларуси кризис: Тихановская запускает голосование за переговоры с властями Фото: Светлана Тихановская (wikimedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

Она заявила, что запускают большое голосование на платформе "Голос".

"Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем - через переговоры при международном посредничестве", - заявила она.

Голосование запускается, по ее словам, чтобы провести переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".

Она отметила, что первые результаты будут озвучены ко Дню Воли - 25 марта.

В феврале Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы". Она тогда заявила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

В Беларуси кризис: Тихановская запускает голосование за переговоры с властями

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к новым протестам в стране.

Отметим, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

Кроме того, Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну.

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Новости Украины Политика Беларусь голосование Светлана Тихановская
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