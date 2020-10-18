В Беларуси на вчерашних митингах задержали 58 человек

Фото: протесты в Беларуси (t.me/tutby_official)

В городах Беларуси вчера зафиксировали 13 акций протеста. Силовики задержали на демонстрациях 58 человек.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По данным МВД, в общей сложности на улицы вышли около 2100 человек.

"В дневное время самым многочисленным несанкционированным мероприятием явился так называемый генеральный женский марш в Минске... В целом акция прошла без происшествий", - говорится в сообщении.

В то же время в областных и районных центрах протестующие в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях под видом проведения "чаепития" и совместных субботников.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД Беларуси пообещали "гуманно" применять оружие против митингующих. До этого в ведомстве заявляли о якобы радикализации протестов и угрожали применением боевого оружия.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси освободили из-под стражи еще одного политзаключенного.