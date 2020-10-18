У Білорусі на вчорашніх мітингах затримали 58 осіб

Фото: протести в Білорусі (t.me/tutby_official)

У містах Білорусі вчора зафіксували 13 акцій протесту. Силовики затримали на демонстраціях 58 осіб.

Про це в Telegram повідомила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

За даними МВС, в цілому на вулиці вийшли близько 2100 осіб.

"В денний час найбільш численним несанкціонованим заходом з'явився так званий генеральний жіночий марш в Мінську... Загалом акція пройшла без пригод", - йдеться в повідомленні.

Водночас в обласних і районних центрах демонстранти в основному збиралися в спальних районах на дворових територіях під виглядом проведення "чаювання" і спільних суботників.

"За порушення законодавства про масові заходи на території республіки затримано 58 громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МВС Білорусі пообіцяли "гуманно" застосовувати зброю проти мітингувальників. До цього у відомстві заявляли про нібито радикалізацію протестів і погрожували застосуванням бойової зброї.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусі звільнили з-під варти ще одного політв'язня.