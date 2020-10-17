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В Беларуси освободили из-под стражи еще одного политзаключенного

Минск, Суббота 17 октября 2020 21:20
В Беларуси освободили из-под стражи еще одного политзаключенного
Фото: Илья Салей (nn.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси из следственного изолятора выпустили адвоката и политзаключенного режима Александра Лукашенко Илью Салея. Он является юристом другого политзаключенного Марии Колесниковой.

Об этом рассказали соседи Салия и источники белорусского агентства TUT.by.

Жители дома, где живет адвокат, рассказали, что он приехал домой вечером пятницы в сопровождении родителей. Через несколько часов, а также утром субботы в квартиру Салея приходили сотрудники милиции, вероятно, чтобы проверить, находится ли он.дома.

В правоохранительных органах отказались давать официальный комментарий о месте пребывания Салея.

Отметим, Салея задержали по делу о призывах к захвату государственной власти в Беларуси. Его арестовали вместе с оппозиционеркой Колесниковой. Салей присутствовал на встрече с Лукашенко во время его недавнего визита в СИЗО КГБ.

Напомним, после встречи с Лукашенко на свободу вышли политические заключенные Юрий Воскресенский и Дмитрий Рабцевич. Оппозиционеров выпустили из СИЗО вечером 11 октября.

Как писало РБК-Украина, оппозиционерка Колесникова отказалась участвовать во встрече с Лукашенко в СИЗО.

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