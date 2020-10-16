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В МВД Беларуси пообещали "гуманно" применять оружие против митингующих

Минск, Пятница 16 октября 2020 17:19
В МВД Беларуси пообещали "гуманно" применять оружие против митингующих
Фото: Николай Карпенков (mnsvu.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские силовики будут "гуманно" применять табельное оружие против митингующих, если они будут оказывать активное сопротивление. В белорусском Министерстве внутренних дел считают протестующих "бандитами".

Об этом в интервью провластному белорусскому телеканалу "Беларусь 1" заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.

По его словам, силовики будут применять табельное оружие для защиты простых людей и детей, чтобы они "не видели этой вакханалии". Оружие Карпенков обещает применять только в случае нападения на правоохранителей.

"Мы, конечно, гуманно применим оружие против них, в том числе и огнестрельное, а наиболее опасных мы уберем с улиц", - отметил он.

Напомним, ранее о готовности применять огнестрельное оружие против мирных протестующих заявляли в милиции Минска.

До этого в МВД Белоруссии заявляли о якобы радикализации протестов и угрожали применением боевого оружия.

Как писало РБК-Украина, на днях оппозиционный лидер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум непризнанному президенту Александру Лукашенко и пригрозила масштабной акцией протеста.

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