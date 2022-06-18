UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси утверждают, что не собираются ни с кем воевать

Фото: беларусские военные (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь не собирается нападать на другие государства, но готова защищаться в случае необходимости.

Об этом заявил заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.io.

"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал он.

Ранее в Вооруженных силах Беларуси началась проверка сил реагирования. Кроме того, лидер беларусского режима Александр Лукашенко распорядился создать Южное оперативное командовании на украинском направлении.

Замминистра обороны отметил, что государство развивается и живет мирной жизнью.

"Вооруженные силы готовы и способны его защитить, если в этом будет необходимость", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Лукашенко рассказал, когда Беларусь может ударить по Киеву.

Напомним, в МВД считают маловероятным наступление белорусской армии на Украину без военной поддержки России.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины