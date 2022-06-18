В Беларуси утверждают, что не собираются ни с кем воевать

"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал он.

Ранее в Вооруженных силах Беларуси началась проверка сил реагирования. Кроме того, лидер беларусского режима Александр Лукашенко распорядился создать Южное оперативное командовании на украинском направлении.

Замминистра обороны отметил, что государство развивается и живет мирной жизнью.

"Вооруженные силы готовы и способны его защитить, если в этом будет необходимость", - добавил он.