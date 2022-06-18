Решится ли Беларусь на наступление без российской армии: в МВД оценили угрозу
Белорусская армия вряд ли решится на наступление на Украину без военной поддержки Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.
По его слова, белорусские военные проводят учения возле границы, но на данном участке пока нет концентрации российских войск.
"Говорить о том, что белорусская армия самостоятельно, без России, может начать такие действия, честно говоря, это очень маловероятно", - отметил Денисенко.
Он также подчеркнул, что численности белорусских войск недостаточно на самостоятельное наступление на Киев или западные регионы.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об отсутствии угрозы наступления на Украину с белорусского направления и назвал причину.
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