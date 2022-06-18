У Білорусі стверджують, що не збираються ні з ким воювати

"Можу вас заспокоїти: не треба шукати ніякі бомбосховища, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі", - сказав він.

Раніше в Збройних силах Білорусі почалася перевірка сил реагування. Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розпорядився створити Південне оперативне командування на українському напрямку.

Заступник міністра оборони зазначив, що держава розвивається і живе мирним життям.

"Збройні сили готові і здатні його захистити, якщо в цьому буде необхідність", - додав він.