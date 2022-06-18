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У Білорусі стверджують, що не збираються ні з ким воювати

Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь не збирається нападати на інші держави, але готова захищатися у разі потреби.

Про це заявив заступник Міністра оборони Білорусі Андрій Жук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.io.

"Можу вас заспокоїти: не треба шукати ніякі бомбосховища, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі", - сказав він.

Раніше в Збройних силах Білорусі почалася перевірка сил реагування. Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розпорядився створити Південне оперативне командування на українському напрямку.

Заступник міністра оборони зазначив, що держава розвивається і живе мирним життям.

"Збройні сили готові і здатні його захистити, якщо в цьому буде необхідність", - додав він.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко розповів, коли Білорусь може вдарити по Києву.

Нагадаємо, у МВС вважають малоймовірним наступ білоруської армії на Україну без військової підтримки Росії.

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