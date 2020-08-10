В Беларуси собираются на новый протест

В Беларуси демонстранты собираются на новую акцию протеста из-за результатов голосования на выборах президента. Акция запланирована на 19:00 возле стелы в Минске, а также в других регионах Беларуси.

Об этом сообщает NEXTA.

Демонстрантов призывают брать с собой защитные каски, шлемы, очки, респираторы или противогазы, щитки, а также подготовить небольшую аптечку на случай травм.

"Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе", - говорится в сообщении.

Также на 11 июля запланирована всеобщая забастовка.

Напомним, в Беларуси начались массовые протесты после проведения выборов президента, на которых по предварительным данным победу одержал Александр Лукашенко.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси, в ходе протестов пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.

По факту массовых беспорядков и насилию над правоохранителями в Беларуси задержали около 3 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, штаб главного конкурента Лукашенко на выборах Светланы Тихановской предложил власти начать переговоры для предотвращения насилия во время протестов.

При этом Александр Лукашенко заявил, что власть мягко реагировала на протесты в Беларуси.