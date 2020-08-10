Штаб Тихановской предложил Лукашенко переговоры

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Тихановская надеется, что будущие протесты пройдут мирно

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил Александру Лукашенко начать переговоры. Как отметили в штабе, действия властей во время протестов в Беларуси были неприемлемы.

Об этом сообщила представитель избирательной кампании Тихановской Мария Колесникова, передают Tut.by.

В штабе сообщили, что Тихановская готова начать переговоры с Лукашенко, чтобы не допустить конфликт между обществом и властью.

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - сказала Колесникова.

При этом сама Тихановская надеется, что в случае повторения протестов, они пройдут мирно.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", - сообщила Тихановская.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули после завершения голосования на выборах президента; в итоге были задержаны более 3 тысяч человек.

Также сообщалось, что в ходе столкновений пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия во время протестов.

Отметим, по предварительным данным ЦИК, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовали более 80% человек.