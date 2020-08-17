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В Беларуси собираются на новые протесты

Беларусь, Понедельник 17 августа 2020 16:41
В Беларуси собираются на новые протесты
Фото: протесты в Беларуси (t.me/belteanews)
Автор: Игорь Литвиненко

Демонстранты планируют организовать сидячую забастовку

В Беларуси демонстранты собираются на новую акцию протеста. Акции планируются в Минске и других городах Беларуси.

Об этом говорится в сообщении NEXTA.

В частности, демонстрантов призывают выйти в 18:00 на Площадь Независимости в Минске, где пройдет сидячая забастовка. Среди требований демонстрантов - освобождение всех задержанных и политзаключенных, отставка Александра Лукашенко, ответственность для причастных к убийствам и пыткам.

После этого в 20:00 участники протеста отправятся на улицу Володарского с требованием освободить всех заключенных.

В остальных городах демонстрантов призывают в 18:00 выйти на центральные площади с требованием от местных властей поддержать "народные требования".

"Если он (глава исполкома - ред.) отказывается это делать - вы имеете полное право отстранить его от власти. После чего начинать вести переговоры с Координационным Советом и Национальным Забастовочным Комитетом", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Беларуси прошли массовые забастовки на предприятиях в знак протеста против результатов выборов президента, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Отметим, ранее в Генеральной прокуратуре Беларуси, заявили, что почти все задержанные демонстранты были выпущены на свободу, в изоляторах остались 122 человека.

Также РБК-Украина писало, что Александр Лукашенко пригрозил участникам протестов силовыми мерами в случае, если начнутся беспорядки на улицах.

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