У Білорусі збираються на нові протести

Фото: протести в Білорусі (t.me/belteanews)

Демонстранти планують організувати сидячий страйк

У Білорусі демонстранти збираються на нову акцію протесту. Акції плануються в Мінську та інших містах Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні NEXTA.

зокрема, демонстрантів закликають вийти в 18:00 на Площу Незалежності в Мінську, де пройде сидяча страйк. Серед вимог демонстрантів - звільнення всіх затриманих і політв'язнів, відставка Олександра Лукашенка, відповідальність для причетних до вбивств і тортур.

Після цього в 20:00 учасники акції вирушать на вулицю Володарського з вимогою звільнити всіх ув'язнених.

В інших містах демонстрантів закликають до 18:00 вийти на центральні площі з вимогою від місцевої влади підтримати "народні вимоги".

"Якщо він (голова виконкому - ред.) відмовляється це робити - ви маєте повне право усунути його від влади. Після чого починати вести переговори з Координаційною Радою та Національним Страйковим Комітетом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі пройшли масові страйки на підприємствах в знак протесту проти результатів виборів президента, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Зазначимо, раніше у Генеральній прокуратурі Білорусі, заявили, що майже всі затримані демонстранти були випущені на свободу, в ізоляторах залишилися 122 людини.

Також РБК-Україна писало, що Олександр Лукашенко пригрозив учасникам протестів силовими заходами в разі, якщо почнуться заворушення на вулицях.