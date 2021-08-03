Из Беларуси сбежали еще трое спортсменов: один из них в Украину

По данным издания, Яковлев в июне отсидел 15 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Его задержали 16 июня, когда он возвращался с другими спортсменами из Барановичей в Минск после встречи с журналистом Дмитрием Руто.

Как отмечает "Наша Нiва", Яковлев принимал участие в мирных акциях протеста и комментировал события, которые произошли после президентских выборов в августе 2020 года.

Беларусь также покинула спортивная супружеская пара - серебряный призер Олимпиады-2008 по десятиборью Андрей Кравченко и его жена - многоборка Яна Максимова.

В ноябре 2020 года Кравченко задержали на одном из протестных маршев. Он получил 10 суток административного ареста.

В своем Instagram Яна Максимова написала, что они с мужем долго думали, возвращаться ли в Беларусь. В итоге решили остаться в Германии.

"К огромному сожалению сейчас там (в Беларуси - ред.) можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни", - написала спортсменка.