З Білорусі втекли ще троє спортсменів: один з них в Україну

За даними видання, Яковлєв у червні відсидів 15 діб за порушення порядку організації та проведення масових заходів. Його затримали 16 червня, коли він повертався з іншими спортсменами з Барановичів до Мінська після зустрічі з журналістом Дмитром Руто.

Як зазначає" Наша Ніва", Яковлєв брав участь у мирних акціях протесту і коментував події, які відбулися після президентських виборів у серпні 2020 року.

Білорусь також покинула спортивна подружня пара - срібний призер Олімпіади - 2008 з десятиборства Андрій Кравченко і його дружина-багатоборка Яна Максимова.

У листопаді 2020 року Кравченка затримали на одному з протестних маршів. Він отримав 10 діб адміністративного арешту.

У своєму Instagram Яна Максимова написала, що вони з чоловіком довго думали, чи повертатися в Білорусь. У підсумку вирішили залишитися в Німеччині.

"На превеликий жаль зараз там (у Білорусі - ред.) можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя", - написала спортсменка.