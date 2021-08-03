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Еще один белорусский спортсмен покинул страну после скандала с Тимановской

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Минск, Вторник 03 августа 2021 06:00
Еще один белорусский спортсмен покинул страну после скандала с Тимановской Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: Артур Родивилов

Журналист Дмитрий Лукашук сообщил, что известный белорусский спортсмен покинул Беларусь после ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Личность уехавшего спортсмена журналист не раскрывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.

Спортсмен уже переехал границу Беларуси.

"Только что мне написал один известный человек из спорта, что он только что переехал белорусскую границу. Не буду уточнять, пока не получил разрешения от этого человека дать информацию о нем. Но факт остается фактом. Спортсмены уезжают из Беларуси", - заявил Лукашук.

Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Добавим, что муж спортсменки - 25-летний Зданевич - покинул Беларусь. Сейчас он находится в Киеве и чувствует себя безопасно.

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