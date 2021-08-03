Еще один белорусский спортсмен покинул страну после скандала с Тимановской

Спортсмен уже переехал границу Беларуси.

"Только что мне написал один известный человек из спорта, что он только что переехал белорусскую границу. Не буду уточнять, пока не получил разрешения от этого человека дать информацию о нем. Но факт остается фактом. Спортсмены уезжают из Беларуси", - заявил Лукашук.