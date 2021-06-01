UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси рассказали о состоянии политзаключенного, пытавшегося покончить с собой

Автор: Дмитрий Кузнецов

Состояние белорусского политзаключенного Степана Латыпова, попытавшегося совершить самоубийство во время судебного заседания в Минске, стабильное. Угрозы для его жизни нет.

Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович, передает издание "SB.Беларусь сегодня".

По словам медика, Латыпов поступил в хирургическое отделение в 15:30 (совпадает с киевским). Во время приема пациента ему были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, в частности, проведена обработка раны.

"На данный момент состояние стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет", - добавил Германович.

Напомним, днем 1 июня в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.

Степан Латыпов - директор компании "Беларбо". Его задержали 15 сентября в Минске сотрудники ОМОНа в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Позже беларусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.

Отметим, по данным правозащитников, в Беларуси за три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины самоубийствоБеларусьМинскСуд