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В Беларуси рассказали о судьбе Софии Сапеги

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Беларусь, Понедельник 31 мая 2021 01:04
В Беларуси рассказали о судьбе Софии Сапеги Фото: София Сапега (instagram.com/sapega_sofia_/)
Автор: Даша Харченко

Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал, какое развитие событий возможно с россиянкой Софией Сапегой – девушкой оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Их задержали 23 мая.

Об этом Макей сказал в интервью "Коммерсанту".

По его словам, вопросом Сапеги "должны заниматься соответствующие правоохранительные органы".

"Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты", - сказал Макей.

Он добавил, что решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и София Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

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