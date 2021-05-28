В Беларуси за три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных

В Беларусь за последние три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных. По состоянию на 28 мая в списке заключенных по политическим мотивам находятся 436 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитников центра "Вясна".

Отмечается, что еще в середине февраля в Беларуси было 246 политзаключенных.

По словам правозащитников, за последний период в список попали 12 человек, пятеро из которых - только за прошедшие сутки. Среди политзаключенных, в частности, значится задержанный в Минске бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка - россиянка Софья Сапега, а также несовершеннолетние.

Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Для подавления акций к демонстрантам применялись силовые методы. С тех пор в стране было возбуждено как минимум три тысячи уголовных дел против участников президентской гонки, активистов и демонстрантов.