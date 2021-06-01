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У Білорусі розповіли про стан політв'язня, який намагався накласти на себе руки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Стан білоруського політв'язня Степана Латипова, спробував вчинити самогубство під час судового засідання в Мінську, стабільний. Загрози для його життя немає.

Про це повідомив завідувач хірургічного відділення Мінського науково-практичного центру хірургії, трансплантології та гематології Віталій Германович, передає видання "SB.Білорусь сьогодні".

За словами медика, Латипов вступив до хірургічного відділення о 15:30 (збігається з Київським). Під час приймання пацієнта йому були виконані всі необхідні медичні заходи, зокрема, проведена обробка рани.

"На цей час стан стабільний, жизнеугрожающих ситуацій немає", - додав Германович.

Нагадаємо, вдень 1 червня в Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував вчинити самогубство. Він встав на лавку для підсудних і встромив ручку собі в горло.

Степан Латипов - директор компанії "Беларбо". Його затримали 15 вересня в Мінську співробітники ОМОНу в якості підозрюваного у кримінальній справі за ст. 293 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Пізніше білоруські силовики заявили, що Латипов підозрюється в організації незаконного каналу постачання в Білорусь небезпечних хімікатів і мав намір використовувати отруйні речовини проти співробітників міліції.

Зазначимо, за даними правозахисників, у Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів.

Як писало РБК-Україна, серед нових політв'язнів, зокрема, затриманий у Мінську колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега.

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