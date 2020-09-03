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В Беларуси протестовали в четырех регионах, задержаны 24 человека

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера в Беларуси протестовали в четырех регионах на территории 8 населенных пунктов. В протестах участвовали около тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

В МВД сообщили о задержании 24 гражданина, в том числе, 3 студентов.

"До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек", - говорится в сообщении.

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Напомним, вчера в Минске прошел марш солидарности, к протестам присоединились студенты белорусских университетов.

Днем ранее в белорусской столице Минске на акциях протеста задержали 95 человек.

Кроме того, возле стадиона "Динамо" ОМОНовцы массово задерживали студентов.

Отметим, США и Европа готовят санкции против причастных к нарушениям прав человека в Беларуси.

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